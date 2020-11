De Paul piange Maradona: “Cresciuto col suo mito, lo ricorderò indossando la numero 10” (Di mercoledì 25 novembre 2020) La scomparsa di Diego Armando Maradona ha scioccato l'Argentina. Per il paese sudamericano il Pibe de oro era una vera e propria icona. Dopo l'incontro dei sedicesimi di finale perso dalla sua Udinese contro la Fiorentina, il fantasista argentino Rodrigo De Paul ha espresso il suo pensiero su Maradona ai canali ufficiali del club friulano: "Sono molto sorpreso e molto triste per questa notizia. Noi argentini siamo cresciuti con il mito di Diego ed è il motivo per cui ho voluto fare il calciatore, spero che ora possa solo riposare in pace. Il numero 10 è quello che l'ha reso grande e quando indosserò questa maglia penserò sempre a lui". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 25 novembre 2020) La scomparsa di Diego Armandoha scioccato l'Argentina. Per il paese sudamericano il Pibe de oro era una vera e propria icona. Dopo l'incontro dei sedicesimi di finale perso dalla sua Udinese contro la Fiorentina, il fantasista argentino Rodrigo Deha espresso il suo pensiero suai canali ufficiali del club friulano: "Sono molto sorpreso e molto triste per questa notizia. Noi argentini siamo cresciuti con ildi Diego ed è il motivo per cui ho voluto fare il calciatore, spero che ora possa solo riposare in pace. Il10 è quello che l'ha reso grande e quando indosserò questa maglia penserò sempre a lui". ITA Sport Press.

