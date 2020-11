De Micheli | a breve Metro C commissariata

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – “Dobbiamo portare a compimento il piano di completamento dellepolitane nelle grandi citta’. Per Roma penso, in particolare, allaC che acommissarieremo”. Cosi’ la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De, nel corso del Sustainability day Acea che si e’ svolto questa mattina in via telematica.