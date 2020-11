Cyberpunk 2077 | ecco il gameplay su PS4 Pro e PS5

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 25 novembre 2020)si mostra con un video dianche su PS4 Pro e PS5. La grafica sarà al livello di quella mostrata fino ad ora? Dopo il trailer dedicato alle versioni Xbox One X e Xbox Series X, ora è il turno delle console di casa Sony. CD PROJEKT RED vuole togliere tutti i dubbi ai fan prima della data di lancio, fissata per il 10 dicembre. Andiamo quindi a vedere ildisu PS4 Pro e PS5 con il trailer che trovate qui sotto. Nuovo video didisu PS4 Pro e PS5 Molte scene che possiamo vedere nel trailer non sono nuove a chi ha seguito la comunicazione relativa a. Si tratta infatti delle prime ore di gioco se si scelte il percorso da ...