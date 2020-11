Covid, morto ad Andria Rettore Santuario SS. Salvatore (Di mercoledì 25 novembre 2020) Padre Vincenzo Pinto, sacerdote della comunità del Santissimo Salvatore di Andria (BAT), è deceduto oggi dopo due giorni di ricovero per aver contratto il Covid. Padre Pinto aveva 79 anni, ed era ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 25 novembre 2020) Padre Vincenzo Pinto, sacerdote della comunità del Santissimodi(BAT), è deceduto oggi dopo due giorni di ricovero per aver contratto il. Padre Pinto aveva 79 anni, ed era ...

MediasetTgcom24 : Napoli, infermiere in pensione ritorna al lavoro: muore di Covid a 75 anni | I colleghi del 118: 'E' morto da eroe'… - chetempochefa : Non credete a quanti vi dicono che di covid non si muore. Hanno la fortuna di non averlo visto con i propri occhi.… - RollingStoneita : Ieri ci sono stati 731 morti in 24 ore per il #coronavirus , ma #Salvini ha pensato che fosse la giornata giusta pe… - ItsLuca17 : mia sorella di 7 anni ha detto a mio cugino che sta guarendo dal covid: 'dai almeno non sei morto' - notsalvat0re : @ariannamallia covid has been cancelled dal tuo amico io morto -

Ultime Notizie dalla rete : Covid morto Covid: morto disabile, da sorelle battaglia per assisterlo - Ultima Ora Agenzia ANSA Podcast Spazio Transnazionale - Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. Senatore Donatella Conzatti

Oggi 25 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. Nel podcast di Radio Radicale conversazione con la senatrice Donatella Conzatti (Segretario della Com ...

Morto Diego Armando Maradona: Diego Armando Jr in ospedale per Covid-19 | Video Mediaset

La morte di Maradona ha sconvolto tutti. Barbara d'Urso a Pomeriggio 5 ha annunciato che il iflgio si trova in ospedale per Covid. Video Mediaset.

