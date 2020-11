Covid, Macron autorizza i viaggi a Natale: boom di vendite di biglietti (Di mercoledì 25 novembre 2020) online. Con l’appiattimento della curva epidemica di Covid-19 in diversi Paesi europei grazie alle misure di contenimento e ai nuovi lockdown leggeri (tranne in Austria dove è tornato il lockdown totale), ha reso possibile un allentamento delle restrizioni. Francia e Regno Unito, tra L'articolo è apparso prima sul sito viaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 25 novembre 2020) online. Con l’appiattimento della curva epidemica di-19 in diversi Paesi europei grazie alle misure di contenimento e ai nuovi lockdown leggeri (tranne in Austria dove è tornato il lockdown totale), ha reso possibile un allentamento delle restrizioni. Francia e Regno Unito, tra L'articolo è apparso prima sul sitoNews.com

MilanoStremitz1 : RT @tempoweb: Macron sabato riapre i negozi #Francia #Macron #negozi #riaperture - nhpaolocastelli : RT @tempoweb: Macron sabato riapre i negozi #Francia #Macron #negozi #riaperture - tempoweb : Macron sabato riapre i negozi #Francia #Macron #negozi #riaperture - Affaritaliani : SOTTOTITOLI Covid, Macron: “Il 15 dicembre fine lockdown se contagi sotto controllo” - GrazianiAngela : In Francia il vaccino anti Covid non sarà obbligatorio. La vaccinazione deve avvenire in modo chiaro e trasparente,… -