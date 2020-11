Conte: 'Lo Stato deve riconoscere gli errori, saranno risarciti i figli di Marianna Manduca' (Di mercoledì 25 novembre 2020) Una bella notizia: il premier Giuseppe Conte celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne con una bella notizia, un annuncio atteso da molti: i figli di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 25 novembre 2020) Una bella notizia: il premier Giuseppecelebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne con una bella notizia, un annuncio atteso da molti: idi ...

Capezzone : Impressione (psico)politica. Ieri sera #Conte in tv non era solo poco efficace, nervoso, vago, non convincente, non… - repubblica : Marianna Manduca, Conte: 'I figli saranno risarciti, lo Stato riconosce i suoi errori' - fattoquotidiano : Per l’ufficialità servirà ancora qualche giorno, forse “qualche ora” come annunciato ieri da Giuseppe Conte. Fatto… - daniloraineri : Salvini é stato pirla a fare la crisi che ha fatto. Non doveva farla. Stavamo azzerando il Pd e forza Italia stavam… - cleghio : La rai è tragicamente diventata quella dei tutorial della casalinga(?) sexi che dà lezioni su come far la spesa car… -