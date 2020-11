Centri tamponi sul territorio: i comuni si organizzano e cercano volontari (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il centro tamponi a Trento Sud, foto: Apss tamponi e test rapidi: dove farli e a che prezzo, i consigli del Centro Consumatori 20 novembre 2020 tamponi drive through aperti anche di sera, troppe code: ... Leggi su trentotoday (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il centroa Trento Sud, foto: Apsse test rapidi: dove farli e a che prezzo, i consigli del Centro Consumatori 20 novembre 2020drive through aperti anche di sera, troppe code: ...

CarloRoccio : Prof. Garattini “sogno una Sanita’ che predisponga al più’ presto, come in Germania, 60 centri per le vaccinazioni.… - BiancaFras : RT @alessiolasta: Dirò una cosa controcorrente. Sì agli spostamenti tra regioni per ricongiungersi con la famiglia a Natale. Tamponi rapidi… - AndreettaMax : RT @alessiolasta: Dirò una cosa controcorrente. Sì agli spostamenti tra regioni per ricongiungersi con la famiglia a Natale. Tamponi rapidi… - alessiolasta : Dirò una cosa controcorrente. Sì agli spostamenti tra regioni per ricongiungersi con la famiglia a Natale. Tamponi… - pozzonim : @GiuseppeConteIT Soluzione al problema dello sci: Le località organizzano centri di tamponi rapidi per chi arriva,… -

Ultime Notizie dalla rete : Centri tamponi Centri tamponi sul territorio: i comuni si organizzano e cercano volontari TrentoToday Nuovi positivi in Toscana ancora sotto quota mille, Giani ringrazia le ostetriche di Prato

Il presidente della Regione ha riproposto la candidatura dell'Interporto di Gonfienti come centro di smistamento del vaccino, ma il commissario Arcuri preferisce gli ospedali ...

Centri tamponi sul territorio: i comuni si organizzano e cercano volontari

Centri tamponi sul territorio: i comuni trentini iniziano ad organizzarsi in autonomia. A lanciare l’appello su Facebook sono i comuni di Madruzzo, Cavedine e Vallelaghi, che cercano personale profes ...

Il presidente della Regione ha riproposto la candidatura dell'Interporto di Gonfienti come centro di smistamento del vaccino, ma il commissario Arcuri preferisce gli ospedali ...Centri tamponi sul territorio: i comuni trentini iniziano ad organizzarsi in autonomia. A lanciare l’appello su Facebook sono i comuni di Madruzzo, Cavedine e Vallelaghi, che cercano personale profes ...