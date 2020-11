Bufera su Detto Fatto e la Rai: “Che squallore, vergogna!”. Cosa è successo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Bufera su Bianca Guaccero e Detto Fatto. Quello che è successo nel corso dell’ultima puntata andata in onda del programma ha scatenato una lunga serie di polemiche sui social. Social dove da ore circolano con insistenza alcuni estratti del video del tutorial di Detto Fatto su come fare la spesa al supermercato in modo sensuale nella Giornata contro la violenza delle donne. Protagonista del filmato la pole dancer Emily Angelillo, ripresa nello studio di Bianca Guaccero mentre sfila con i tacchi alti e finge di prendere qualCosa sugli scaffali in alto o in basso. Il tutorial in questione è molto dettagliato: fornisce suggerimenti su come camminare con il carrello, arrampicarsi per prendere i prodotti in alto senza essere goffe e recuperare gli oggetti caduti. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020)su Bianca Guaccero e. Quello che ènel corso dell’ultima puntata andata in onda del programma ha scatenato una lunga serie di polemiche sui social. Social dove da ore circolano con insistenza alcuni estratti del video del tutorial disu come fare la spesa al supermercato in modo sensuale nella Giornata contro la violenza delle donne. Protagonista del filmato la pole dancer Emily Angelillo, ripresa nello studio di Bianca Guaccero mentre sfila con i tacchi alti e finge di prendere qualsugli scaffali in alto o in basso. Il tutorial in questione è molto dettagliato: fornisce suggerimenti su come camminare con il carrello, arrampicarsi per prendere i prodotti in alto senza essere goffe e recuperare gli oggetti caduti. (Continua ...

Corriere : Rai, bufera sul tutorial di «Detto fatto» su come fare la spesa «sensuali» - twomindsatodds : RT @trash_italiano: #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' https://t… - PkSpecial : RT @trash_italiano: #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' https://t… - Adnkronos : #DettoFatto, tutorial sexy per la spesa: 'Sembra un film porno' - SabriSabriba : RT @Ferula18: Volevo farvi sapere a voi di @RaiDue che siete osceni. Sareste un servizio pubblico non un gabinetto pubblico. Detto Fatto,… -