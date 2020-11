Borgogna | niente Grands Jours de Bourgogne? Ecco Grands Jours en caves 2021

Leggi su winemag

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Dalle “de” alle “en” il passo è breve, ai tempi del Covid-19. Nel confermare l’edizione 2022 delle biennali “Grandi Giornate della“, il Bureau Interprofessionnel des Vins de(Bivb) annuncia una novità per il prossimo anno: le “Grandi Giornate in cantina”. Con i viaggi internazionali ancora suscettibili di essere influenzati dalla pandemia nel marzo– spiega Raphaël Dubois, presidente deide– abbiamo ritenuto che sarebbe stato poco coscienzioso organizzare in quelle date i ...