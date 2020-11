Arera, dal primo gennaio 2021 al via passaggio al mercato libero per le piccole imprese (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – Dal primo gennaio 2021 comincia il progressivo passaggio obbligatorio dal servizio di maggior tutela al mercato libero dell’elettricità soltanto per le piccole imprese, mentre il servizio di maggior tutela proseguirà per famiglie e la generalità delle microimprese fino al 2022. È quanto si ricorda in una nota diffusa da Arera. Dopo ampia consultazione con gli stakeholder, viene introdotto il ‘servizio a tutele graduali’ per le piccole imprese che nel nuovo anno non avranno ancora scelto un venditore del mercato libero. Un servizio per garantire la continuità della fornitura e lasciare il tempo necessario a scegliere l’offerta più adatta ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – Dalcomincia il progressivoobbligatorio dal servizio di maggior tutela aldell’elettricità soltanto per le, mentre il servizio di maggior tutela proseguirà per famiglie e la generalità delle microfino al 2022. È quanto si ricorda in una nota diffusa da. Dopo ampia consultazione con gli stakeholder, viene introdotto il ‘servizio a tutele graduali’ per leche nel nuovo anno non avranno ancora scelto un venditore del. Un servizio per garantire la continuità della fornitura e lasciare il tempo necessario a scegliere l’offerta più adatta ...

(Teleborsa) - Dal primo gennaio 2021 comincia il progressivo passaggio obbligatorio dal servizio di maggior tutela al mercato libero dell'elettricità soltanto per le piccole imprese, mentre ...

