Angela Merkel | auto si schianta all’ingresso del suo ufficio Sulla fiancata la scritta | “Maledetti assassini di bambini e anziani”

GiovanniCalcara : Berlino, auto si scaglia contro la cancelleria di Angela Merkel: 'Dannati assassini di bambini e anziani' - Libero_official : Paura a #Berlino, auto a tutta velocità contro la recinzione della Cancelleria della #Merkel. Sulle portiere, la sc… - Ticinonline : Auto contro il cancello dell'ufficio di Angela Merkel #auto #angelamerkel #cancello #germania -

Ultime Notizie dalla rete : Angela Merkel

Questa mattina la cancelliera Angela Merkel ha in agenda una videochiamata con i governatori dei Laender per discutere l'estensione delle chiusure e ulteriori restrizioni per affrontare la pandemia di ...Resteranno chiusi bar e ristoranti. Anche i leader regionali sono d'accordo per una proroga fino al 20 dicembre ...