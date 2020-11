Ad una donna si può perdonare tutto | tranne di essere intelligente

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 25 novembre 2020) di Biagio Maimone “Vorrei guardare il mondo con i tuoi occhi” ho detto a Barbara, questa mattina, mentre riempiva di fretta la borsa di cose per andare a lavorare. “Oggi devo intervenire in una conferenza, ma non mi ascolteranno, sono una” mi ha detto. Barbara mi ha fatto capire che le donne non hanno ancora raggiunto la parità e che sono spesso considerate non per ciò che dicono e fanno, ma per l’aspetto che hanno. Bisogna prenderne atto. Ma non tutte le donne guardano disincantate l’universo. Vi sono donne che hanno combattuto ed ancora combattono. Bisogna imitarle senza titubanza alcuna. Fra esse spicca Liliana Segre Non si può negare che donne come Liliana Segre siano l’espressione dell’intelligenza del cuore e della mente e che rappresentano un esempio a cui uniformarsi. Non si può eludere il fatto che la violenza nei confronti delle donne viene ...