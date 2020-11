Violenza sulle donne, Pepe: “Introdurre educazione sentimentale e di genere nelle scuole” (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – “In Italia, ogni tre giorni una donna viene uccisa. Il numero di vittime di molestie e Violenza di genere nelle mura domestiche fa gelare i polsi già solo a considerare i dati che abbiamo in possesso. Un fenomeno tanto meschino quanto diffuso in maniera capillare nel nostro Paese e che interessa tutti gli strati della società”. Inizia così una nota a firma di Antonella Pepe, coordinatrice segreteria PD Benevento, relativa alla giornata internazionale per l’eliminazione della Violenza sulle donne in programma per il prossimo 25 novembre. “Questo 25 novembre – continua la Pepe – giornata internazionale per l’eliminazione della Violenza sulle donne, sarà diverso da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – “In Italia, ogni tre giorni una donna viene uccisa. Il numero di vittime di molestie edimura domestiche fa gelare i polsi già solo a considerare i dati che abbiamo in possesso. Un fenomeno tanto meschino quanto diffuso in maniera capillare nel nostro Paese e che interessa tutti gli strati della società”. Inizia così una nota a firma di Antonella, coordinatrice segreteria PD Benevento, relativa alla giornata internazionale per l’eliminazione dellain programma per il prossimo 25 novembre. “Questo 25 novembre – continua la– giornata internazionale per l’eliminazione della, sarà diverso da ...

