Traffico Roma del 24-11-2020 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 novembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane circolazione sostenuta sulle principali vie consolari in direzione della centro città da ieri sera ha chiuso il viadotto per l’aeroporto di Fiumicino lungo via della Scafa per un tratto di circa 1 km in entrambi i sensi di marcia causa di Verifiche Tecniche ilè deviato su via mongolfiere sulla via Portuense è proprio sulla Portuense nelle adiacenze dell’ospedale San Camillo avvenuto un incidente all’altezza di via Bernardino Ramazzini con inevitabili ripercussioni per la circolazione sulla linea Tram Tra via del Casaletto in Piazza Venezia il servizio viene ...