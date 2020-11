Terapie intensive cardio convertite Covid. "Rischio a breve più morti d'infarto che per virus" (Di martedì 24 novembre 2020) Malati di cuore gravi e infartuati potrebbero rischiare, in caso di bisogno, di non trovare posto nelle Terapie intensive cardiologiche, che in questa situazione di emergenza pandemica vengono convertite in molti casi in Terapie intensive Ciovid. La denuncia arriva dalla Federazione degli oncologi, cardiologi e ematologi (Foce).“Denunciamo la gravissima situazione che si sta determinando negli ospedali a danno dei pazienti cardiologici. Dalla Lombardia alla Sicilia vengono ridotti i posti letto cardiologici per fare posto ai pazienti Covid, addirittura vengono chiuse intere unità di terapia intensiva cardiologica e convertite in Terapie intensive ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 24 novembre 2020) Malati di cuore gravi e infartuati potrebbero rischiare, in caso di bisogno, di non trovare posto nellelogiche, che in questa situazione di emergenza pandemica vengonoin molti casi inCiovid. La denuncia arriva dalla Federazione degli oncologi,logi e ematologi (Foce).“Denunciamo la gravissima situazione che si sta determinando negli ospedali a danno dei pazientilogici. Dalla Lombardia alla Sicilia vengono ridotti i posti lettologici per fare posto ai pazienti, addirittura vengono chiuse intere unità di terapia intensivalogica ein...

