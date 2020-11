Roma, Smalling si ferma nuovamente: problema al ginocchio sinistro (Di martedì 24 novembre 2020) Chris Smalling si ferma nuovamente. Dopo esser rientrato in gruppo nella giornata di ieri avendo smaltito l’intossicazione alimentare, il difensore della Roma è costretto a un nuovo stop. problema al ginocchio sinistro per Smalling che ora continuerà a lavorare in via individuale e sarà valutato giorno dopo giorno. Lavoro personalizzato anche per Ibanez e Mancini mentre Paulo Fonseca nella giornata odierna ha potuto riabbracciare Edin Dzeko, risultato negativo al Covid. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) Chrissi. Dopo esser rientrato in gruppo nella giornata di ieri avendo smaltito l’intossicazione alimentare, il difensore dellaè costretto a un nuovo stop.alperche ora continuerà a lavorare in via individuale e sarà valutato giorno dopo giorno. Lavoro personalizzato anche per Ibanez e Mancini mentre Paulo Fonseca nella giornata odierna ha potuto riabbracciare Edin Dzeko, risultato negativo al Covid. SportFace.

