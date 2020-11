Oggi è un altro giorno, Eleonora Giorgi: il passato difficile e l’amore per Rizzoli (Di martedì 24 novembre 2020) Elegante e sorridente come non mai, Eleonora Giorgi è stata ospite del salottino di Serena Bortone, nel corso del nuovo appuntamento con il suo show Oggi è un altro giorno. Raccontandosi a tutto tondo, la splendida attrice è tornata indietro alla sua infanzia difficile e al suo amore per Angelo Rizzoli. Eleonora Giorgi è cresciuta ai Parioli, quartiere ‘bene’ di Roma, ma in tenera età la sua vita è stata scossa da un accadimento che ha rovinato il fragile equilibrio della sua famiglia: “Mia mamma ha scoperto che papà aveva una doppia famiglia. In realtà lui e lei si sono sposati giovanissimi, non so perché abbiano fatto 5 bambini, hanno trascorso 20 anni insieme con cose belle e con l’inferno, e poi si sono lasciati” – ha rivelato ... Leggi su dilei (Di martedì 24 novembre 2020) Elegante e sorridente come non mai,è stata ospite del salottino di Serena Bortone, nel corso del nuovo appuntamento con il suo showè un. Raccontandosi a tutto tondo, la splendida attrice è tornata indietro alla sua infanziae al suo amore per Angeloè cresciuta ai Parioli, quartiere ‘bene’ di Roma, ma in tenera età la sua vita è stata scossa da un accadimento che ha rovinato il fragile equilibrio della sua famiglia: “Mia mamma ha scoperto che papà aveva una doppia famiglia. In realtà lui e lei si sono sposati giovanissimi, non so perché abbiano fatto 5 bambini, hanno trascorso 20 anni insieme con cose belle e con l’inferno, e poi si sono lasciati” – ha rivelato ...

