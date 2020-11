Nek ricoverato in ospedale dopo un incidente: come sta? (Di martedì 24 novembre 2020) Nek ricoverato in ospedale dopo un incidente: il cantante è stato operato alla mano sinistra e adesso aggiorna i fan a proposito delle sue condizioni di salute. Ad informare i fan con un post sui social è stato lo stesso cantante, scusandosi per l’assenza degli ultimi giorni, in cui è stato molto meno attivo del solito. “Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni”, scrive Nek che spiega di aver avuto un incidente mentre si trovava nella sua casa di campagna. La natura dell’incidente di cui parla l’artista è dunque di natura domestica ma non si hanno ulteriori dettagli in merito. Nek è ricoverato in ospedale da qualche ... Leggi su optimagazine (Di martedì 24 novembre 2020) Nekinun: il cantante èto operato alla mano sinistra e adesso aggiorna i fan a proposito delle sue condizioni di salute. Ad informare i fan con un post sui social èto lo stesso cantante, scusandosi per l’assenza degli ultimi giorni, in cui èto molto meno attivo del solito. “Vi sarete accorti che non sonoto molto attivo sui social negli ultimi giorni”, scrive Nek che spiega di aver avuto unmentre si trovava nella sua casa di campagna. La natura dell’di cui parla l’artiè dunque di natura domestica ma non si hanno ulteriori dettagli in merito. Nek èinda qualche ...

