Matrimonio in gran segreto per il nipote del rabbino di Satmar con migliaia di partecipanti: l'ira di Cuomo

New York, cerimonia di nozze in sinagoga con 7000 invitati. L'ira del governatore Cuomo: "Subiranno le conseguenze" Coronavirus, nozze da 7000 persone in sinagoga a New York su Notizie.it.

