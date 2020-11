Maccio Capatonda e il contratto di fidanzamento con Elisabetta Canalis (Di martedì 24 novembre 2020) Maccio Capatonda, noto comico lanciato dalla Gialappa’s Band a metà anni 2000, è diventato protagonista del gossip per la sua relazione, nell’estate del 2013, con Elisabetta Canalis. L’attore ha deciso di ripercorrere quella storia dedicando un capitolo del su libro proprio alle ex velina di Striscia la Notizia. Maccio Capatonda e il contratto con Elisabetta Canalis “Devi firmare un contratto se vuoi continuare a interagire con Eli, mi disse un tizio vestito da Lele Mora… ‘Qualora venisse rivelata una sola informazione sulla vita di Elisabetta dovrà pagare una penale di 67 euro’. Firmai”. Sull’ultima volta che l’ha vista, invece, racconta: “Mi affacciai alla finestra e la vidi andare via ma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 novembre 2020), noto comico lanciato dalla Gialappa’s Band a metà anni 2000, è diventato protagonista del gossip per la sua relazione, nell’estate del 2013, con. L’attore ha deciso di ripercorrere quella storia dedicando un capitolo del su libro proprio alle ex velina di Striscia la Notizia.e ilcon“Devi firmare unse vuoi continuare a interagire con Eli, mi disse un tizio vestito da Lele Mora… ‘Qualora venisse rivelata una sola informazione sulla vita didovrà pagare una penale di 67 euro’. Firmai”. Sull’ultima volta che l’ha vista, invece, racconta: “Mi affacciai alla finestra e la vidi andare via ma ...

