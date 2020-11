Libero, Feltri e “La ragazza stuprata da Genovese che è stata ingenua” (Di martedì 24 novembre 2020) Vittorio Feltri questa mattina è in prima pagina su Libero con un editoriale dal titolo “La ragazza stuprata da Genovese è stata ingenua”. Feltri inizia spiegando di voler fare una precisazione:”Su Alberto Genovese, napoletano trapiantatosi a Milano e qui arricchitosi smodatamente dopo gli studi bocconiani, ha già scritto abbondantemente il nosto ottimo Filippo Facci, pertanto non ho molto da aggiungere. Posso solo fare una chiosa, visto che della vicenda non si smette più di parlare, come fosse una novità che i drogati vanno fuori di testa e ne combinano di ogni colore il signorino di cui trattiamo consumava cocaina a strafottere e spesso la sera, per vincere la noia, organizzava nel proprio lussuoso attico dei festini con amici e ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Vittorioquesta mattina è in prima pagina sucon un editoriale dal titolo “Ladainizia spiegando di voler fare una precisazione:”Su Alberto, napoletano trapiantatosi a Milano e qui arricchitosi smodatamente dopo gli studi bocconiani, ha già scritto abbondantemente il nosto ottimo Filippo Facci, pertanto non ho molto da aggiungere. Posso solo fare una chiosa, visto che della vicenda non si smette più di parlare, come fosse una novità che i drogati vanno fuori di testa e ne combinano di ogni colore il signorino di cui trattiamo consumava cocaina a strafottere e spesso la sera, per vincere la noia, organizzava nel proprio lussuoso attico dei festini con amici e ...

