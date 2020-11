Legge di Bilancio: obbligo formazione per docenti di classi con alunni con disabilità, senza esonero dal servizio (Di martedì 24 novembre 2020) I docenti, in base al CCNL di riferimento, hanno diritto annualmente alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio. La Legge di Bilancio prevede però che perquest'ultime, nell'anno 2021, rivolte ai docenti sulla tematica inerente l'inclusione scolastica, tale esonero non sarà possibile. In virtù del sistema gerarchico vigente nel nostro ordinamento, occorre precisare che la contrattazione collettiva si presenta gerarchicamente subordinata alla Legge; anche se non è mai vantaggioso smentire qualcosa di contrattualmente sottoscritto in precedenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 24 novembre 2020) I, in base al CCNL di riferimento, hanno diritto annualmente alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative dicon l’dal. Ladiprevede però che perquest'ultime, nell'anno 2021, rivolte aisulla tematica inerente l'inclusione scolastica, talenon sarà possibile. In virtù del sistema gerarchico vigente nel nostro ordinamento, occorre precisare che la contrattazione collettiva si presenta gerarchicamente subordinata alla; anche se non è mai vantaggioso smentire qualcosa di contrattualmente sottoscritto in precedenza. L'articolo .

