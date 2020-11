La mamma di Cucchi | Stefano si stava ricostruendo una vita

Leggi su agi

(Di martedì 24 novembre 2020) AGI - "aveva avuto problemi di tossicodipendenza, ma dopo quasi 4 anni di comunità ne era uscito benissimo. Nei mesi che hanno preceduto il suo arresto e la sua morte, era tornato quello che era sempre stato da piccolo e da adolescente. Siunabenissimo, si alzava la mattina e andava a correre, passava in chiesa per dire una preghiera. Andava al lavoro da mattina a sera nello studio del padre e poi la sera in palestra, dopo cena. Erano anni che non soffriva più di crisi epilettiche". È il ricordo di Rita Calore,di, parte civile nel processo agli 8 carabinieri accusati di depistaggio per coprire gli autori del pestaggio subito in caserma dal geometra 31enne la sera del suo arresto. "Mio ...