Kitikaka – Sandro Sabatini | fenomenologia di un risponditore seriale

(Di martedì 24 novembre 2020) “Scusa Giorgia”. “Scusa Alessio”. “Scusa Riccardo”. “Scusa Graziano”. “E che posso?”. “Io dico: perché?”. Benvenuti nel magico mondo deitapes. L’opinionista fisso di Pressing Serie A che ha sempre una risposta tortuosa, complicata, allusiva, insinuante, ipertrofica, gigantesca su tutto e per tutti. Per rispondere ad alcune semplici domande come ‘Alla Juve rimpiangono Allegri?’impiega attorno ai dodici minuti. Se invece si tratta dell’Inter di Conte, un giudizio così spassionato, un po’ uehma te che dici, riesce a superare agevolmente la mezz’ora. Sorriso a 32 denti che nemmeno Tom Cruise, occhio azzurro che Terence Hill si dovrebbe scansare, pochette nel taschino tra Montezemolo e Raimondo Vianello,è un po’ come quegli invitati al matrimonio che si ...