Juventus | De Ligt | “Lo stile Ajax mi sta aiutando in questa esperienza bianconera”

"Penso che lo stile Ajax si possa riassumere in due parole: coraggio e disciplina. Lì pretendono presto che tu impari a giocare la palla, senza paura, che impari a dimostrare chi sei veramente, come calciatore e come uomo. E lavori per questo sempre. È una cosa che ti rimane dentro, una mentalità che mi sta aiutando molto anche alla Juventus". Matthijs De Ligt parla così della sua crescita come uomo e calciatore alla Juventus grazie alla prima esperienza all'Ajax. Ritratto in esclusiva per la cover di Icon del mese di novembre, il 21enne olandese ha parlato di ciò che ha vissuto nel suo passaggio in casacca bianconera: "Alla Juve ti chiamano solo se sei abbastanza bravo da meritartelo. Questo noi giovani, arrivati da poco, lo sappiamo – ha affermato -.

