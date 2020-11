In queste immagini de La vita in diretta (Rai1) compare un reale paziente Covid, non un attore (Di martedì 24 novembre 2020) Il 22 novembre 2020 su Facebook sono state pubblicate due foto. La prima mostra una stanza di un ospedale all’interno di un reparto Covid-19 dove ci sono due letti con due rispettivi pazienti: uno, a destra, con un casco per la ventilazione e l’altro, a sinistra, che non indossa alcun dispositivo di protezione individuale. Al centro compare un operatore sanitario con una tuta protettiva utilizzata per non essere contagiato. La seconda foto mostra il paziente che compariva a sinistra nella prima foto, ma questa volta mentre indossa un respiratore. Le due foto sono accompagnate dal testo «Era l’attore del servizio successivo», messaggio che vuole far intendere che il paziente in questione sia in realtà un attore e che le immagini all’interno del reparto ... Leggi su facta.news (Di martedì 24 novembre 2020) Il 22 novembre 2020 su Facebook sono state pubblicate due foto. La prima mostra una stanza di un ospedale all’interno di un reparto-19 dove ci sono due letti con due rispettivi pazienti: uno, a destra, con un casco per la ventilazione e l’altro, a sinistra, che non indossa alcun dispositivo di protezione individuale. Al centroun operatore sanitario con una tuta protettiva utilizzata per non essere contagiato. La seconda foto mostra ilche compariva a sinistra nella prima foto, ma questa volta mentre indossa un respiratore. Le due foto sono accompagnate dal testo «Era l’del servizio successivo», messaggio che vuole far intendere che ilin questione sia in realtà une che leall’interno del reparto ...

