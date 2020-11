Il Dow Jones Industrial Average lotta contro la resistenza a 30 000

Leggi su invezz

(Di martedì 24 novembre 2020) Il Dowcontinua a fare trading in un mercato rialzista, in quanto gli operatori stanno ignorando i contagi record di coronavirus negli Stati Uniti. La notizia positiva è che è probabile che la Food and Drug Administration statunitense approverà il vaccinoil coronavirus entro la metà di dicembre. Il Dow(DJIA) rimane in un mercato “rialzista” supportato dalle speranze di un vaccino COVID-19 e dai dati che mostrano una rapida espansione dell’attività commerciale mensile. Molte aziende hanno riportato risultati di utili migliori del previsto e gli Stati Uniti hanno aggiunto 638.000 nuovi posti di lavoro a ottobre. Il tasso di disoccupazione è sceso al 6,9% da 7,9%, molto meglio del previsto. A causa del ...