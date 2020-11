Grey’s Anatomy 17, la nuova stagione al via in Italia (Di martedì 24 novembre 2020) ATTENZIONE SPOILER. Ci siamo arriva anche in Italia dopo essere già ripartito anche negli Stati Uniti Grey’s Anatomy con la stagione numero 17. Con un doppio episodio a partire dalle 21,00 il 24 novembre su Fox (Sky 112). E speriamo che non sia l’ultima annata dello show, visto che il contratto di Ellen Pompeo (Meredith Grey) è in scadenza. Anticipazioni e cast Grey’s Anatomy 17 Un appuntamento imperdibile, e da qui iniziano gli spoiler: Con un salto temporale, proietterà i medici del Grey Sloan Memorial Hospital nel pieno dell’emergenza sanitaria con la pandemia Covid – 19 che ha sconvolto le vite dei chirurghi dell’ospedale. La premiere della stagione 17, definita da Ellen Pompeo come “una delle nostre migliori stagioni”, riprende un mese dopo l’inizio della ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 24 novembre 2020) ATTENZIONE SPOILER. Ci siamo arriva anche indopo essere già ripartito anche negli Stati Uniticon lanumero 17. Con un doppio episodio a partire dalle 21,00 il 24 novembre su Fox (Sky 112). E speriamo che non sia l’ultima annata dello show, visto che il contratto di Ellen Pompeo (Meredith Grey) è in scadenza. Anticipazioni e cast17 Un appuntamento imperdibile, e da qui iniziano gli spoiler: Con un salto temporale, proietterà i medici del Grey Sloan Memorial Hospital nel pieno dell’emergenza sanitaria con la pandemia Covid – 19 che ha sconvolto le vite dei chirurghi dell’ospedale. La premiere della17, definita da Ellen Pompeo come “una delle nostre migliori stagioni”, riprende un mese dopo l’inizio della ...

