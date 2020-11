Giulia Salemi contro la Gregoraci: “è una snob, mi guardava da capo a piedi” (Di martedì 24 novembre 2020) In puntata Alfonso Signorini ha lanciato una bomba che è subito scoppiata tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, il conduttore ha insinuato che tra le due ci fosse dell’attrito prima… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 24 novembre 2020) In puntata Alfonso Signorini ha lanciato una bomba che è subito scoppiata traed Elisabetta, il conduttore ha insinuato che tra le due ci fosse dell’attrito prima… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

blogtivvu : #GFVip, Giulia Salemi sbotta contro Elisabetta Gregoraci: “Mi fa passare per accattona e gatta morta, non ci sto!”… - RosaDeR38846979 : RT @traimieipassi: GIULIA SALEMI ASFALTA ELISABETTA GREGORACI, olio su tela #gfvip #prelemi - matteonalin : RT @oocgfvip5: Giulia Salemi contro Elisabetta Gregoraci: “quindi lei che mi fa passare a me per accattona non mi sta bene, solo perché le… - illllaria : RT @catti_Veria: Una che è balzata alla cronaca per l'inchiesta giudiziaria Vallettopoli che dà dell'accattona a Giulia Salemi fa pure ride… - ophnaix : RT @traimieipassi: GIULIA SALEMI ASFALTA ELISABETTA GREGORACI, olio su tela #gfvip #prelemi -