Genoa-Parma: probabili formazioni e in tv (Di martedì 24 novembre 2020) Match attesissimo, quello previsto nella nona giornata di Serie A 2020/2021 al Luigi Ferraris di Genova dove si terrà la sfida Genoa-Parma. Si prospetta una partita tesa ed equilibrata con entrambe le squadre in corsa per la salvezza che faranno il possibile per accaparrarsi qualche punto. Come si presentano le due squadre? Una sfida davvero fondamentale per la salvezza delle due squadre che non hanno iniziato per nulla bene questo campionato e che sono entrambe reduci da una sconfitta nell’ultimo turno. I rossoblu di Maran hanno infatti perso ieri contro l’Udinese per un risultato finale di 1:0, peccando di tattica e di qualità, mentre il Parma nella giornata di domenica ha subito la sconfitta contro la Roma per 3:0. Un Parma in difficoltà anche nel gioco dove la squadra di Liveriani è parsa senz’anima e priva ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 24 novembre 2020) Match attesissimo, quello previsto nella nona giornata di Serie A 2020/2021 al Luigi Ferraris di Genova dove si terrà la sfida. Si prospetta una partita tesa ed equilibrata con entrambe le squadre in corsa per la salvezza che faranno il possibile per accaparrarsi qualche punto. Come si presentano le due squadre? Una sfida davvero fondamentale per la salvezza delle due squadre che non hanno iniziato per nulla bene questo campionato e che sono entrambe reduci da una sconfitta nell’ultimo turno. I rossoblu di Maran hanno infatti perso ieri contro l’Udinese per un risultato finale di 1:0, peccando di tattica e di qualità, mentre ilnella giornata di domenica ha subito la sconfitta contro la Roma per 3:0. Unin difficoltà anche nel gioco dove la squadra di Liveriani è parsa senz’anima e priva ...

zuma2007 : #Genoa Maram,si gioca tutto in due partite dispiacerebbe perdere il derby ma preferirei i tre punti con il Parma Cornelius permettendo?? - NackaSkoglund89 : RT @TommasoArmando: 'Chiaccherano' capito. 1 vittoria in stagione dominando l'avversario dall'inizio contro il Benevento. 3 vittorie scul… - TommasoArmando : 'Chiaccherano' capito. 1 vittoria in stagione dominando l'avversario dall'inizio contro il Benevento. 3 vittorie… - infoitsport : Parma, Liverani non è in discussione. Ma Genoa e Benevento diventano fondamentali - sportli26181512 : #SerieA, squalificati Bakayoko, Perin e Ranieri: Il centrocampista del Napoli salta la gara con la Roma, il portier… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Parma PROBABILI FORMAZIONI Genoa-Parma: nona giornata Serie A 2020/2021 Sportface.it Krause ordina: «Parma, mai più con il 3-5-2. Ora attaccheremo»

Kyle Krause, proprietario del Parma, impartisce un ordine al proprio allenatore, Fabio Liverani. Niente più 3-5-2 ma un modulo più offensivo ...

Una giornata di squalifica a Perin, salterà il Parma

Mattia Perin è stato squalificato dal giudice sportivo per una giornata di gara dopo il cartellino rosso rimediato alla Dacia Arena contro l'Udinese ...

Kyle Krause, proprietario del Parma, impartisce un ordine al proprio allenatore, Fabio Liverani. Niente più 3-5-2 ma un modulo più offensivo ...Mattia Perin è stato squalificato dal giudice sportivo per una giornata di gara dopo il cartellino rosso rimediato alla Dacia Arena contro l'Udinese ...