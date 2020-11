Enel: in 2021-23 si punta a 40 mld di investimenti (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Nel periodo 2021-2023 il gruppo Enel "prevede di investire direttamente circa 40 miliardi di euro, di cui circa 38 miliardi di euro nel quadro del modello di business di Ownership e 2 miliardi di euro circa in quello di Stewardship, mobilitando al contempo 8 miliardi di euro provenienti da terzi". Lo rende noto l'Enel in un comunicato annunciando il piano 2021-23 alla comunità finanziaria. Enel prevede che quasi il 90% dei 38 miliardi di euro di investimenti nel modello di business di Ownership venga destinato a reti e rinnovabili, pari a un totale di 33 miliardi di euro nei tre anni, mentre si prevede che i 2 miliardi di euro di investimenti riconducibili al modello di business di Stewardship siano diretti allo sviluppo delle rinnovabili, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Nel periodo-2023 il gruppo"prevede di investire direttamente circa 40 miliardi di euro, di cui circa 38 miliardi di euro nel quadro del modello di business di Ownership e 2 miliardi di euro circa in quello di Stewardship, mobilitando al contempo 8 miliardi di euro provenienti da terzi". Lo rende noto l'in un comunicato annunciando il piano-23 alla comunità finanziaria.prevede che quasi il 90% dei 38 miliardi di euro dinel modello di business di Ownership venga destinato a reti e rinnovabili, pari a un totale di 33 miliardi di euro nei tre anni, mentre si prevede che i 2 miliardi di euro diriconducibili al modello di business di Stewardship siano diretti allo sviluppo delle rinnovabili, ...

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Nel periodo 2021-2023 il gruppo Enel "prevede di investire direttamente circa 40 miliardi di euro, di cui circa 38 miliardi di euro nel quadro del modello di business di ...

