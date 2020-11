Elisa Isoardi, la verità su Raimondo Todaro dopo Ballando con le Stelle (Di martedì 24 novembre 2020) A Ballando con le Stelle, la partecipazione di Elisa Isoardi è stata incorniciata da succosi gossip sul presunto flirt con il compagno di ballo, Raimondo Todaro. Ora, conclusa la loro avventura nello show di Milly Carlucci, la conduttrice traccia un bilancio del loro rapporto e svela come stanno le cose. La verità di Elisa Isoardi su Raimondo Todaro Come stanno davvero le cose tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro? La conduttrice fa chiarezza sul presunto flirt nato dietro le quinte di Ballando con le Stelle, e dice la sua durante un’intervista a Oggi è un altro giorno, di Serena Bortone. Il ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 24 novembre 2020) Acon le, la partecipazione diè stata incorniciata da succosi gossip sul presunto flirt con il compagno di ballo,. Ora, conclusa la loro avventura nello show di Milly Carlucci, la conduttrice traccia un bilancio del loro rapporto e svela come stanno le cose. LadisuCome stanno davvero le cose tra? La conduttrice fa chiarezza sul presunto flirt nato dietro le quinte dicon le, e dice la sua durante un’intervista a Oggi è un altro giorno, di Serena Bortone. Il ...

