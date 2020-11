Covid, Laender tedeschi: Natale con massimo 10 persone (Di martedì 24 novembre 2020) I ministri-presidenti dei Laender tedeschi hanno trovato un accordo per le misure di contenimento per Natale e Capodanno: dal 23 dicembre al primo gennaio sarà possibile ritrovarsi con altri nuclei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 24 novembre 2020) I ministri-presidenti deihanno trovato un accordo per le misure di contenimento pere Capodanno: dal 23 dicembre al primo gennaio sarà possibile ritrovarsi con altri nuclei ...

iconanews : Covid: Laender tedeschi, Natale con massimo 10 persone - MediasetTgcom24 : Covid, Laender tedeschi: Natale con massimo 10 persone #covid - jeperego : Secondo media tedeschi, in vista dell‘incontro con #Merkel di domani i governatori dei Länder avrebbero trovato acc… - tablerider : RT @StartMagNews: Fallisce la riunione governo-Länder in #Germania. #Merkel non ottiene il via libera a nuove restrizioni anti Covid. Decis… - Ultron65 : RT @StartMagNews: Fallisce la riunione governo-Länder in #Germania. #Merkel non ottiene il via libera a nuove restrizioni anti Covid. Decis… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Laender Covid, in Germania accordo sulle feste: cene con massimo 10 persone, scuole chiuse prima Il Messaggero Covid, Germania: “Natale con massimo 10 persone”

I ministri-presidenti dei Laender tedeschi hanno trovato un accordo per le misure di contenimento per Natale e Capodanno: dal 23 dicembre al primo gennaio sarà possibile ritrovarsi con altri nuclei ...

Coronavirus, per i Länder tedeschi Natale e Capodanno con massimo 10 persone. In Francia alleggerimento in tre fasi

Ma intanto i ministri-presidenti dei Laender tedeschi hanno trovato un’intesa per le ... sale a 942.687 il numero totale dei casi in Germania ed a 14.361 quello dei decessi provocati dal Covid.

I ministri-presidenti dei Laender tedeschi hanno trovato un accordo per le misure di contenimento per Natale e Capodanno: dal 23 dicembre al primo gennaio sarà possibile ritrovarsi con altri nuclei ...Ma intanto i ministri-presidenti dei Laender tedeschi hanno trovato un’intesa per le ... sale a 942.687 il numero totale dei casi in Germania ed a 14.361 quello dei decessi provocati dal Covid.