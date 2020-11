Covid Campania, continua a scendere la curva dei contagi: ma i morti sono 78 (Di martedì 24 novembre 2020) Coronavirus, il bollettino trasmesso dall'Unità di crisi della Regione Campania: 1.764 positivi su 13.744 tamponi, 1.437 asintomatici e 327 sintomatici; il... Leggi su ilmattino (Di martedì 24 novembre 2020) Coronavirus, il bollettino trasmesso dall'Unità di crisi della Regione: 1.764 positivi su 13.744 tamponi, 1.437 asintomatici e 327 sintomatici; il...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Roberta, una canzone per chiedere aiuto: «Sono diabetica, non esiste solo il Covid». E sui profili social trova 250mila follower

«In Campania - spiega il dottore - sono circa 1500 i diabetici tipo 1 tra bambini e ragazzi fino ai 18 anni, 20mila in Italia. Si sa, con il Covid la situazione si è complicata anche per le persone ...

Covid, in Campania riaprono le scuole. I presidi: "Asl finora impreparate"

De Rosa (Anp): "Sulla Dad l'intervento dello Stato e' stato insufficiente, la dispersione scolastica si e' moltiplicata" ...

