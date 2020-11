Covid-19 Francia, coprifuoco per Natale: la decisione di Macron (Di martedì 24 novembre 2020) Covid-19 Francia, il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron ha parlato ad un mese dal Natale Dopo un picco di quasi 87 mila francesi contagiati di Covid-19, il 7 novembre, ad oggi la Francia conta soltanto 4.452 contagi nelle ultime 24 ore. A tal proposito, dopo l’evidente calo della curva epidemiologica, il Presidente della Repubblica L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 24 novembre 2020)-19, il Presidente della Repubblica francese, Emmanuelha parlato ad un mese dalDopo un picco di quasi 87 mila francesi contagiati di-19, il 7 novembre, ad oggi laconta soltanto 4.452 contagi nelle ultime 24 ore. A tal proposito, dopo l’evidente calo della curva epidemiologica, il Presidente della Repubblica L'articolo proviene da Inews.it.

MediasetTgcom24 : Covid, Macron allenta il lockdown: 'In Francia abbiamo frenato il virus' | Riaprono le attività commerciali… - fanpage : “Abbiamo frenato la circolazione del virus. Il picco della seconda ondata del Covid-19 è ormai passato” - LaStampa : Macron parla ai francesi: «Al via i negozi, poi toccherà ai teatri» Ristoranti aperti e liceali a scuola dopo il 20… - gianner : Vaccino covid non obbligatorio in Francia. Saranno governati dai #novax - Corriere : Francia, Macron presenta un piano in 3 tappe: «Impossibile sciare a Natale, guardiamo a gennaio» -