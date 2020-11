Come parlare agli uomini di femminismo? (Di martedì 24 novembre 2020) (foto: Dan Kitwood/Getty Images) Qualche anno fa, uscendo dalla proiezione di Suspiria di Luca Guadagnino, scrissi a un mio amico: “ma voi uomini ci vedete così?“. Mi rispose: “be’ in effetti“. Era stato proprio lui a convincermi ad andare a vedere il film scrivendomi “è bello, alla fine c’è pure un sabba di streghe Come quelli che fate voi alle librerie delle donne“. Il mio amico è uno dei tanti che guarda con sospetto le femministe. Ho tanti amici Come lui, donne e uomini, che mai si definirebbero femministi nonostante siano tutte e tutti per la parità tra i sessi. Ma non dovevamo essere tutti femministi Come indicavano certe magliette Dior? Gli esperti e le esperte concordano nel dire che il patriarcato danneggia anche l’uomo a causa dell’imposizione di certi modelli tossici ... Leggi su wired (Di martedì 24 novembre 2020) (foto: Dan Kitwood/Getty Images) Qualche anno fa, uscendo dalla proiezione di Suspiria di Luca Guadagnino, scrissi a un mio amico: “ma voici vedete così?“. Mi rispose: “be’ in effetti“. Era stato proprio lui a convincermi ad andare a vedere il film scrivendomi “è bello, alla fine c’è pure un sabba di streghequelli che fate voi alle librerie delle donne“. Il mio amico è uno dei tanti che guarda con sospetto le femministe. Ho tanti amicilui, donne e, che mai si definirebbero femministi nonostante siano tutte e tutti per la parità tra i sessi. Ma non dovevamo essere tutti femministiindicavano certe mette Dior? Gli esperti e le esperte concordano nel dire che il patriarcato danneggia anche l’uomo a causa dell’imposizione di certi modelli tossici ...

ZZiliani : PENSIERINO DELLA SERA Giusto nel dopo partita parlare subito di #Ibra che poteva essere espulso Ieri però (DAZN) de… - amnestyitalia : #20novembre Giornata internazionale dei diritti dei minori. La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia… - Ausilia15895875 : @voltoincognito Ah be.. Io e la mia migliore amica siamo come Tommaso e Francesco.. E ci conosciamo da 20 anni... T… - g1usy22 : @Jesss____ Anche perché se fosse stata la sindrome dell'abbandono a parlare, non avrebbe parlato come se di Stefani… - g1usy22 : @Jesss____ Esattamente come lui tu non puoi sapere cosa prova la gente e pensare che siccome tu ne soffri sia giust… -

Ultime Notizie dalla rete : Come parlare Come parlare agli uomini di femminismo? Wired.it Carlo Nordio Benché, come insegna Pascal, sia odioso parlare di sé

Carlo Nordio Benché, come insegna Pascal, sia odioso parlare di sé stessi, mi permetto di infrangere questa regola aurea con una considerazione personale.Ho esercitato per 40 anni la funzione ...

Carlo Nordio Benché, come insegna Pascal, sia odioso parlare di sé stessi, mi permetto di infrangere questa regola aurea con una considerazione personale.Ho esercitato per 40 anni la funzione ...