"A questa roba mi ribello": la rabbia di Mara Venier. Nessun nome, ma è tutto chiaro: contro chi punta il dito (Di martedì 24 novembre 2020) Lo sfogo di una combattiva Mara Venier, conduttrice di Domenica In su Rai 1, piove in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice si ribella a certi preconcetti, in particolare all'idea che gli anziani siano poco produttivi, tema emerso in diverse forme al tempo del coronavirus, si pensi alla gaffe di Giovanni Toti. E così, la Venier passa all'attacco: "A volte mi arrabbio pure, mi ribello. Come quando si voleva far passare l'idea che noi anziani siamo improduttivi", tuona zia Mara. Il messaggio è arrivato, forte e chiaro. Dunque, la Venier spiega come la sua missione sia raccontare la vita, le emozioni, ma "non preparo nulla, non seguo un copione, non ho nulla di scritto". Infine, una piccola confessione: molti degli ospiti di Domenica In si propongono per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Lo sfogo di una combattiva, conduttrice di Domenica In su Rai 1, piove in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice si ribella a certi preconcetti, in particolare all'idea che gli anziani siano poco produttivi, tema emerso in diverse forme al tempo del coronavirus, si pensi alla gaffe di Giovanni Toti. E così, lapassa all'attacco: "A volte mi arrabbio pure, mi. Come quando si voleva far passare l'idea che noi anziani siamo improduttivi", tuona zia. Il messaggio è arrivato, forte e. Dunque, laspiega come la sua missione sia raccontare la vita, le emozioni, ma "non preparo nulla, non seguo un copione, non ho nulla di scritto". Infine, una piccola confessione: molti degli ospiti di Domenica In si propongono per ...

rtl1025 : ?? 'Il governo scrive a #Enel, che controlla, per indurre vendita rete Tlc a cordata con Cdp, sempre pubblica. Quand… - trash_italiano : Credo che questo #GFVIP abbia davvero dato alla testa a molti. Non ho mai visto tanti attacchi e tante offese per c… - bluesidejooniee : gli ha toccato il gomito e ha capito che era hobi ma che strana roba da soulmates è questa - tommoh28 : si ma che roba è questa. - SandraM_Tcon0 : RT @Svero__: Questa è roba seria, numero di morti per milione di abitanti calcolate su tre stati: Italia, Regno Unito e Svezia. Il migliore… -

Ultime Notizie dalla rete : questa roba La "Bestia" nell'Olimpo della Moto2: "Oggi ho vinto 'questa roba'" RiminiToday Domenica In, la rabbia di Mara Venier: "A questa roba mi ribello", lo sfogo di "un'anziana"

Lo sfogo di una combattiva Mara Venier , conduttrice di Domenica In su Rai 1, piove in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni . La conduttrice ...

Cari M5s, avete una responsabilità storica: le manovre di B. puntano al Quirinale

In vista della discesa dal nord dei miliardi europei per invadere l’Italia, stremata dalla Covid-19, la macchina degli appetiti illeciti si è messa in moto, prima in sordina, poi via via sempre più ar ...

Lo sfogo di una combattiva Mara Venier , conduttrice di Domenica In su Rai 1, piove in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni . La conduttrice ...In vista della discesa dal nord dei miliardi europei per invadere l’Italia, stremata dalla Covid-19, la macchina degli appetiti illeciti si è messa in moto, prima in sordina, poi via via sempre più ar ...