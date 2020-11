Uomini e Donne, Simone Bolognesi vs l’ex Belen Rodriguez: “Faceva la cubista” (Di lunedì 23 novembre 2020) Simone Bolognesi ha silurato a mezzo stampa la sua storica ex, Belen Rodriguez, tacciandola di tenere nascosto il suo passato da cubista di Riccione, la terra d’origine del cavaliere, dove tra l’altro i due diretti interessati si conobbero per la prima volta, questo quando l’argentina aveva superato di poco a maggiore età. Secondo il siluro di Simone, Belen evita di parlare del suo trascorso a Riccione, perché questo potrebbe compromettere la sua immagine. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato il biondo cavaliere di Uomini e Donne. Uomini e Donne news, Simone Bolognesi è il primo ex italiano di Belen Rodriguez Simone ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 23 novembre 2020)ha silurato a mezzo stampa la sua storica ex,, tacciandola di tenere nascosto il suo passato da cubista di Riccione, la terra d’origine del cavaliere, dove tra l’altro i due diretti interessati si conobbero per la prima volta, questo quando l’argentina aveva superato di poco a maggiore età. Secondo il siluro dievita di parlare del suo trascorso a Riccione, perché questo potrebbe compromettere la sua immagine. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato il biondo cavaliere dinews,è il primo ex italiano di...

virginiaraggi : Questa mattina ho partecipato alla presentazione della cartella filatelica celebrativa per i 150 anni della presenz… - MinisteroDifesa : #21novembre Oggi si celebra la Virgo Fidelis, Patrona dei @_Carabinieri_ Auguri alle donne e agli uomini della Ben… - matteosalvinimi : #Salvini: Lenticchie con i VERMI alla Polizia penitenziaria. Non so se sia una nuova specialità, ma dare alle nostr… - valentinicamill : Il mondo ha bisogno di uomini e donne che siano capaci di immaginare cio' che non e' mai esistito...( J.F.Kennedy ) - LauaraM5S : Questo è quello che succede anche nei Territori Occupati di Palestina: uomini, donne, vecchi e bambini (anche sotto… -