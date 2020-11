Sfera Ebbasta batte tutti i record, ma non si libera dei cliché (Di lunedì 23 novembre 2020) Il rapper di Cinisello fa la storia. «Famo$o» è il disco italiano più ascoltato di sempre su Spotify nel giorno di uscita con oltre 16 milioni di stream. La hit con J Balvin al numero 36 della classifica mondiale Leggi su lastampa (Di lunedì 23 novembre 2020) Il rapper di Cinisello fa la storia. «Famo$o» è il disco italiano più ascoltato di sempre su Spotify nel giorno di uscita con oltre 16 milioni di stream. La hit con J Balvin al numero 36 della classifica mondiale

NicolaPorro : Intitolare una piazza (seppur temporaneamente) al rapper #SferaEbbasta è un autogol, soprattutto se a proporlo è un… - _fracipriani : È giusto che ci meritiamo sfera ebbasta e altri della Trap di merda se mandiamo fuori i Melancholia #xfactor - Michiscara : @Gig_gia Affossati dal pessimo gusto degli ascoltatori che sentono sfera ebbasta. Ragazzi dai - fremdfe : Madonna odio come sfera ebbasta pronuncia le vocali - goldenxalice : oh ma che cazzo me ne frega di Sfera Ebbasta fammi vedere Harry Potter -

Ultime Notizie dalla rete : Sfera Ebbasta Esce "Baby": il nuovo singolo e video di Sfera Ebbasta L'Officiel - Italy Inoki ammette la sconfitta nel dissing con Salmo: 'Mi ha distrutto'

Inoki Ness elogia Salmo ma critica Fabri Fibra: 'Mi da proprio fastidio'. Critiche anche per Sfera Ebbasta: 'Un insulto a chi canta'.

Ernia a X Factor. Quando a Leggo disse: «Il rap? Fa tremare i vecchi tromboni del pop»

Ernia, oggi ospite a X Factor, era stato intervistato nel 2019 da Leggo. Ecco le sue parole rilasciate all'epoca. «Criticano i nostri testi. Ma nessuno ha criticato Vasco per ...

Inoki Ness elogia Salmo ma critica Fabri Fibra: 'Mi da proprio fastidio'. Critiche anche per Sfera Ebbasta: 'Un insulto a chi canta'.Ernia, oggi ospite a X Factor, era stato intervistato nel 2019 da Leggo. Ecco le sue parole rilasciate all'epoca. «Criticano i nostri testi. Ma nessuno ha criticato Vasco per ...