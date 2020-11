Ricciardi | “Pressione sugli ospedali è terribile”

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 23 novembre 2020) “In questo momento la pressione in tutta Italiaè terribile: solo in un mese si sono contagiati in 27.000, contagiati tra medici e infermieri, 900 al giorno, se continua questa pressione non solo rende impossibile curare i pazienti ma sguarnisce la prima linea”, dice. Pertanto “è assolutamente necessario limitare al massimo la mobilità e fare solo le cose che veramente servono, tutto il resto per il prossimo mese deve essere assolutamente limitato”. Così si è pronunciato l’esperto e professore di Igiene dell’Università Cattolica e consulente del Ministero della Salute, durante la trasmissione Agorà, su Rai3. “Le misure stanno funzionando perché sono in funzione delle diverse situazioni epidemiologiche” ma “dobbiamo perseverare”, ha detto, sottolineando che “abbiamo invertito ...