Range Rover Velar | più tecnologica e anche ibrida plug-in

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 23 novembre 2020) Lasi aggiorna e diventa-in. Il SUV britannico, che nella gamma si posizione tra la Evoque e laSport utilizza il powertrain P400e, composto da un 2 litri 4 cilindri a benzina e da un motore elettrico. I 404 CV generati dal sistema sono il frutto dei 300 del propulsore termico e dei 143 di quello a elettroni e sono sufficienti per spingere lada 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. Sotto il portabagagli, invece, si trova il pacco batterie agli ioni di litio da 17,1 kWh, che bastano per percorrere fino a 53 km in modalità completamente elettrica. Collegando l'auto a una wallbox da 7 kW, basta un'ora e quaranta minuti per fare il pieno, mentre con una stazione rapida si ricarica l'80% in mezz'ora. Sulla ...