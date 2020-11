Quando è il picco d’infettività del coronavirus?

Leggi su wired

(Di lunedì 23 novembre 2020) (foto: tigerlily713 via Pixabay)Se si scopre di avere il nuovosi è più contagiosi e per quanto tempo lo si rimane? Fin dall’inizio della pandemia diversi studi hanno approfondito l’argomento e hanno mostrato che già prima della comparsa dei sintomi – nei due giorni precedenti – si è molto contagiosi, un elemento che non era scontato e che per epidemie del passato, come la Sars e la Mers, non è ben noto. Oggi un ampio studio, condotto dall’università di Glasgow e da altre università inglesi, fa il punto sull’infettività delSars-Cov-2, paragonandola a quella degli altri, responsabili di Sars e Mers. I risultati, pubblicati su Lancet Microbe, mostrano che il virus rimane vivo e attivo, dunque capace di replicarsi e di infettare, al massimo per 9 giorni. Il ...