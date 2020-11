Perché la seconda ondata non sarà l’ultima. Pregliasco: «È come lanciare un sasso in mezzo allo stagno» (Di lunedì 23 novembre 2020) Negli scorsi giorni gli annunci delle aziende. Pfizer efficace al 90%. Moderna efficace al 94,5%. E intanto, mentre l’Unione europea chiude contratti per il numero di dosi da acquistare, il ministro della Salute Roberto Speranza rassicura: «Ci sarà una campagna di vaccinazione anti-Covid nel Paese che sarà senza precedenti». Ora che le buone abitudini, le regole sul distanziamento e il tracciamento dei contagi non sono serviti a bloccare la seconda ondata, il vaccino sembra essere rimasta l’ultima carta da giocare per domare il Coronavirus. Sulla sua capacità di fermare la prima pandemia del terzo millennio, cominciano però sollevarsi diversi dubbi dalla comunità scientifica. O meglio: qualcuno inizia ad avvertire che se anche il vaccino dovesse essere sintetizzato nei prossimi mesi e distribuito ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 novembre 2020) Negli scorsi giorni gli annunci delle aziende. Pfizer efficace al 90%. Moderna efficace al 94,5%. E intanto, mentre l’Unione europea chiude contratti per il numero di dosi da acquistare, il ministro della Salute Roberto Speranza rassicura: «Ciuna campagna di vaccinazione anti-Covid nel Paese chesenza precedenti». Ora che le buone abitudini, le regole sul distanziamento e il tracciamento dei contagi non sono serviti a bloccare la, il vaccino sembra essere rimastacarta da giocare per domare il Coronavirus. Sulla sua capacità di fermare la prima pandemia del terzo millennio, cominciano però sollevarsi diversi dubbi dalla comunità scientifica. O meglio: qualcuno inizia ad avvertire che se anche il vaccino dovesse essere sintetizzato nei prossimi mesi e distribuito ...

