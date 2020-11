Pennacchi ricorda: quando ammazzarono Kennedy il “Secolo” diede per primo la notizia (Di lunedì 23 novembre 2020) Antonio Pennacchi prosegue la saga della famiglia Peruzzi nel romanzo La strada del mare (Mondadori). E racconta le vicende di Accio, Manrico, Otello e delle loro sorelle – i figli di Santapace Peruzzi e dello “zio Benassi” – negli anni Cinquanta. Storia familiare che va di paro passo con la storia italiana di quel decennio, fino all’omicidio del presidente Kennedy, nel novembre del 1963. Storie narrate con lo stile tipico, epico e comico allo stesso tempo, dello scrittore vincitore del premio Strega dieci anni fa. Antonio Pennacchi e il romanzo “La strada del mare” La strada del mare è quella che da Latina-Littoria porta al mare, a Capoportiere. Costruita anche grazie a uno dei fratelli Peruzzi, Otello. La strada che porta verso le onde, verso un paesaggio fiabesco. Con il lago di Fogliano da un lato e le dune sabbiose dall’altro, il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 23 novembre 2020) Antonioprosegue la saga della famiglia Peruzzi nel romanzo La strada del mare (Mondadori). E racconta le vicende di Accio, Manrico, Otello e delle loro sorelle – i figli di Santapace Peruzzi e dello “zio Benassi” – negli anni Cinquanta. Storia familiare che va di paro passo con la storia italiana di quel decennio, fino all’omicidio del presidente, nel novembre del 1963. Storie narrate con lo stile tipico, epico e comico allo stesso tempo, dello scrittore vincitore del premio Strega dieci anni fa. Antonioe il romanzo “La strada del mare” La strada del mare è quella che da Latina-Littoria porta al mare, a Capoportiere. Costruita anche grazie a uno dei fratelli Peruzzi, Otello. La strada che porta verso le onde, verso un paesaggio fiabesco. Con il lago di Fogliano da un lato e le dune sabbiose dall’altro, il ...

GiancoSacc : Non avendolo letto, e non intendendo farlo, non posso dirlo con certezza ma il soggetto del libro di #EnricoRuggeri… -

Ultime Notizie dalla rete : Pennacchi ricorda Pennacchi ricorda: quando ammazzarono Kennedy il "Secolo" diede per primo la... Il Secolo d'Italia Ricordo di Piero Fontana

di Gennaro Ventresca Con i suoi pennacchi di fumo cancellava le stelle. Scelse quella strada per arrampicarsi sulla cresta del drago. Questo era il Piero Fontana che ho conosciuto nel 1978, quando las ...

The Romaner, una nuova piazza virtuale

Ha iniziato come pittore, Francesco Barnabei, dalla scuola, al figurativo all’uso di diversi materiali, ha poi scoperto la passione per il cinema, realizzando una serie di documentari su personaggi da ...

di Gennaro Ventresca Con i suoi pennacchi di fumo cancellava le stelle. Scelse quella strada per arrampicarsi sulla cresta del drago. Questo era il Piero Fontana che ho conosciuto nel 1978, quando las ...Ha iniziato come pittore, Francesco Barnabei, dalla scuola, al figurativo all’uso di diversi materiali, ha poi scoperto la passione per il cinema, realizzando una serie di documentari su personaggi da ...