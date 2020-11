Partita la settimana Black Friday Amazon con Samsung Galaxy Note 20 e OnePlus Nord

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 23 novembre 2020) Ladelufficialmente su: ci saranno offerte a non finire, noi siamo qui per indirizzarvi verso quelle più interessanti, così che non vi sentiate disorientati. Lainaugurata da oggi 23 novembre mette nel mirino il20, in versione italiana 4G e nella nuance cromatica Mystic Bronze, vostro a 679 euro (spedizione gratuita, con 300 euro di sconto sul prezzo di listino). Il telefono viene venduto e spedito da, un motivo in più per andare tranquilli e sicuri. Il20 è in disponibilità immediata: questo significa che potrete vedervelo recapitare a casa già mercoledì 25 novembre, ...