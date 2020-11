Paolo Conticini e Raimondo Todaro, lite sui social: “Sciacquati la bocca” (Di lunedì 23 novembre 2020) lite sui social tra Paolo Conticini e Raimondo Todaro dopo la finale di Ballando con le stelle 2020: “Sciacquali la bocca”. Scontro durissimo sui social tra Paolo Conticini e Raimondo Todaro dopo la finale di Ballando con le stelle 2020. Tutto è accaduto quando l’attore che ha ballato in coppia con Veera Kinnunen, ospite della L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 23 novembre 2020)suitradopo la finale di Ballando con le stelle 2020: “Sciacquali la. Scontro durissimo suitradopo la finale di Ballando con le stelle 2020. Tutto è accaduto quando l’attore che ha ballato in coppia con Veera Kinnunen, ospite della L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

infoitcultura : Domenica In, Paolo Conticini “A Ballando io non ho inventato storie d’amore”, risponde Todaro che lo massacra: “Sen… - infoitcultura : 'Sciacquati la bocca', la furia di Raimondo Todaro contro Paolo Conticini dopo Ballando con le Stelle - infoitcultura : Paolo Conticini attacca, Raimondo Todaro risponde furibondo - infoitcultura : Elisa Isoardi fa litigare Paolo Conticini e Raimondo Todaro dopo Ballando: ‘Sciacquati la bocca’ - QuotidianPost : Paolo Conticini vs Raimondo Todaro: scontro social tra i due ex di Ballando con le stelle -