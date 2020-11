Palermo, Sagramola a tutto campo: “Neanche Boscaglia sa quanto può dare questa squadra. Non esiste un bomber da 20 gol” (Di lunedì 23 novembre 2020) Un primo mini bilancio relativo a questo iniziale scorcio di stagione in casa Palermo.L'amministratore delegato del club rosanero, Rinaldo Sagramola, ha analizzato in profondità presente e prospettive future sul fronte tecnico e societario nel corso del format televisivo "Zona Vostra" in onda su Trm."Dobbiamo avere ancora un po' di pazienza, capisco che i tifosi ne hanno avuta anche troppa fino ad oggi, però ci sono state una serie di fatti e di circostanze che hanno impedito all'organico di crescere compiutamente. Ad oggi, secondo me, nemmeno l'allenatore sa esattamente il potenziale complessivo della squadra. Si conoscono le qualità dei singoli calciatori, ma della squadra ancora non completamente perché per un motivo o per un altro abbiamo dovuto far fronte a tante emergenze. Sapevamo di non aver preso l'attaccante ... Leggi su mediagol (Di lunedì 23 novembre 2020) Un primo mini bilancio relativo a questo iniziale scorcio di stagione in casa.L'amministratore delegato del club rosanero, Rinaldo, ha analizzato in profondità presente e prospettive future sul fronte tecnico e societario nel corso del format televisivo "Zona Vostra" in onda su Trm."Dobbiamo avere ancora un po' di pazienza, capisco che i tifosi ne hanno avuta anche troppa fino ad oggi, però ci sono state una serie di fatti e di circostanze che hanno impedito all'organico di crescere compiutamente. Ad oggi, secondo me, nemmeno l'allenatore sa esattamente il potenziale complessivo della. Si conoscono le qualità dei singoli calciatori, ma dellaancora non completamente perché per un motivo o per un altro abbiamo dovuto far fronte a tante emergenze. Sapevamo di non aver preso l'attaccante ...

