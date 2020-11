Manca personale, per quasi 5 ore chiusa metro C a Roma (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 NOV - L'intera linea della metro C di Roma è rimasta chiusa stamani per cinque ore. La linea non è entrata in funzione perché Mancava il personale e non si raggiungeva il numero necessario ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 23 novembre 2020), 23 NOV - L'intera linea dellaC diè rimastastamani per cinque ore. La linea non è entrata in funzione perchéva ile non si raggiungeva il numero necessario ...

SkyTG24 : Roma, manca il personale: chiusa l’intera linea della metro C - EugenioCardi : #23novembre: chiusa per 4 ore la #MetroC, enormi disagi per i cittadini, sovraffollamento sulle navette sostitutive… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: 'Manca il personale', a #Roma chiusa per ore la metro C, poi riattivata. Gli utenti: 'Bus pieni, distanziamento addio'. #… - AnsaRomaLazio : Manca personale, per quasi 5 ore chiusa metro C a Roma. Utenti, bus pieni e distanziamento addio. Atac, aperta inch… - Roberto92479220 : @matteosalvinimi Non per difendere De Luca, ma OVUNQUE dicono lui e altri professionisti che manca il personale. I… -