Manca il personale | la metro C di Roma rimane chiusa Atac | “Valutiamo sanzioni” Cgil | “Inevitabile | serve organico più ampio”

I sindacati parlano di un epilogo inevitabile, che prima o poi doveva concretizzarsi a causa della "gestione emergenziale della linea" da parte di Atac. L'azienda di trasporti promette "accertamenti ed eventuali azioni davanti alle autorità", con fonti qualificate interne che a Ilfattoquotidiano.it confessano la convinzione che quello di stamani sia stato uno "sciopero selvaggio". Fatto sta che stamattina Roma si è svegliata con la metro C chiusa. Motivazione: Manca il personale per garantire il servizio. Situazione che, oltre a causare disagi ai cittadini, ha costretto la gran parte di loro ad accalcarsi sugli autobus per recarsi al lavoro, violando così ogni regola di distanziamento. Il disagio si è presentato proprio al primo turno di lavoro, quello con il maggior afflusso di ...

