Le Regioni insorgono | “Impianti da sci chiusi? Conte ci ripensi”

(Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – È polemica sulla chiusura degli impianti sciistici. Dopo l’annuncio di Palazzo Chigi, dove è al vaglio un’iniziativa “per prevenire le vacanze sulla neve“, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome invia al Governo una proposta di linee guida per un’eventuale riapertura delle piste. Lo annuncia il Vicepresidente Giovanni Toti, spiegando che si tratta di “un contributo propositivo per non compromettere la stagione sciistica e per non creare un danno irreversibile all’economia della montagna dei nostri territori”. “L’auspicio – prosegue il governatore della Liguria – è che, come accaduto in precedenza, il Governo voglia condividere con le Regioni i necessari approfondimenti sul piano della collaborazione istituzionale nell’interesse dei cittadini, del tessuto socioeconomico del Paese, nel rispetto delle necessarie regole di prevenzione”. L’APPELLO DELLE REGIONI: IL GOVERNO RIVEDA LA SCELTA